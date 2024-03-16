«Не думал об этом, пока не сказали». Интервью с героем «Динамо» в первом раунде плей-офф

12 марта 2024 года в Минске определился последний участник второго раунда плей-офф КХЛ. Свежеиспечённый обладатель Кубка Континента – московское «Динамо» – в шестом матче серии на выезде одержало сложнейшую волевую победу над минскими одноклубниками (3:1, 4-2), благодаря чему впервые с 2022 года смогло пробиться в четвертьфинал плей-офф КХЛ.

Главным героем шестого матча в частности и всей серии в целом стал нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко. Проводящий лучший сезон в карьере 27-летний форвард набрал 5 (2+3) очков в шести матчах, внеся огромную лепту в каждую из добытых побед команды Алексея Кудашова.

В первом матче Артём отметился заброшенной шайбой в третьем периоде, во втором – результативной передачей на Даниила Пыленкова при счёте 1:2, в четвёртом – результативной передачей в овертайме на победный гол Егора Римашевского, а в шестом он сам стал автором решающей шайбы во всей серии, сумев забить на старте заключительного отрезка при 1:1. Этот гол в итоге и оказался победным для москвичей.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Ильенко рассказал о тяжёлом проходе минского «Динамо» в первом раунде, ответил на вопрос, чувствует ли он себя главным героем серии, а также поделился ожиданиями от стартующего в Москве уже сегодня, 16 марта, четвертьфинального противостояния с «Трактором».

«На лёгкую серию в «Динамо» и не надеялись»

— До начала серии могли представить, что она сложится настолько тяжело для вашей команды?

— Понимали, что будет непросто, и готовились к этому. Мы разбирали соперника и не надеялись на лёгкую серию.

— С какими чувствами отправлялись на шестой матч в Минск после такого обидного домашнего поражения во втором овертайме?

— Сделали выводы и немного задумались. Настрой был только на победу в следующем матче.

— В большинстве матчей серии было заметно, как «Динамо» постепенно добавляло от первого к третьему периоду, а соперник сбавлял.

— Мы пытались держать уровень своей игры в каждом из периодов. Где-то получалось, где-то нет. Но мы больше акцентировались на своих действиях, а не на игре соперника. На тему того, почему они подседают, мы не задумывались, а просто старались играть в свою игру и выигрывать.

— Можно сказать, что ваше физическое состояние сейчас идеально?

— Да. Конечно.

«Нет никакой сенсации, что нам удалось сыграться»

— Уже непосредственно в ходе серии сложилась ваша тройка с Максимом Джиошвили и Егором Римашевским, который начинал противостояние с Минском в первом звене на месте Седрика Пакетта. Как удалось так быстро найти полное взаимопонимание?

— В ходе сезона мы тренировались и играли в разных сочетаниях. Мне кажется, что у нас любой игрок может сыграть с любым партнёром. Нет никакой сенсации в том, что нам с Егором удалось сыграться.

Артём Ильенко Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Ещё в декабре мы с вами говорили о том, что вы идёте на лучший сезон в своей карьере, но пять очков за одну серию плей-офф всё равно поражают впечатление. Это особенный момент?

— Стараюсь об этом не думать. Где-то повезло, где-то удачно сложились обстоятельства, где-то очень хорошо сыграли партнёры. Я набрал пять очков. Завтра их наберёт кто-то другой.

— Тем не менее вы внесли решающий вклад в каждую из побед «Динамо» в первом раунде, отмечаясь результативным действием в решающие моменты встреч. Неужели не ощущаете себя героем этой серии?

— На самом деле, даже и не задумывался об этом, пока вы мне не сказали. Не делал на этом никакого акцента. Просто работал. Всё звено работало. И вся команда работала.

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«Всё будет зависеть от нас»

— Позже всех закончили играть в первом раунде плей-офф, рано начинаете второй. Это имеет значение перед стартом серии с «Трактором»?

— Думаю, что нет. Наоборот, мы находимся в игровом тонусе, и это пойдёт нам на пользу.

— На что делали главный акцент при подготовке?

— Опять же, повторюсь, что мы в первую очередь делаем акцент на своей игре. Всё будет зависеть от нас и от того, как мы будем готовы и как будем выглядеть на льду.

— В первом раунде очень много внимания к себе привлёк Чарльз Робинсон. Да и вообще во всей серии «Трактора» с «Салаватом» было большое количество драк. Вы готовы драться в случае игровой необходимости или надеетесь обойтись без этого?

— Если игра заставит, то конечно. Тут не может быть никаких вопросов. В нашей команде любой будет готов.