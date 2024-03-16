Ильенко: нет никакой сенсации в том, что нам с Римашевским удалось сыграться

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко высказался о совместной игре с Егором Римашевским в составе бело-голубых.

«Быстро нашли взаимопонимание в тройке, когда к нам поставили Римашевского? В ходе сезона мы тренировались и играли в разных сочетаниях. Мне кажется, что у нас любой игрок может сыграть с любым партнёром. Нет никакой сенсации в том, что нам с Егором удалось сыграться», — сказал Ильенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

В Кубке Гагарина — 2024 Артём Ильенко сыграл шесть матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Егор Римашевский за шесть встреч плей-офф Континентальной хоккейной лиги с минскими одноклубниками записал на свой счёт 2 (1+1) очка.