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Ильенко: нет никакой сенсации в том, что нам с Римашевским удалось сыграться

Ильенко: нет никакой сенсации в том, что нам с Римашевским удалось сыграться
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Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко высказался о совместной игре с Егором Римашевским в составе бело-голубых.

«Быстро нашли взаимопонимание в тройке, когда к нам поставили Римашевского? В ходе сезона мы тренировались и играли в разных сочетаниях. Мне кажется, что у нас любой игрок может сыграть с любым партнёром. Нет никакой сенсации в том, что нам с Егором удалось сыграться», — сказал Ильенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

В Кубке Гагарина — 2024 Артём Ильенко сыграл шесть матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Егор Римашевский за шесть встреч плей-офф Континентальной хоккейной лиги с минскими одноклубниками записал на свой счёт 2 (1+1) очка.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Ильенко читайте на «Чемпионате»:
«Не думал об этом, пока не сказали». Интервью с героем «Динамо» в первом раунде плей-офф
Эксклюзив
«Не думал об этом, пока не сказали». Интервью с героем «Динамо» в первом раунде плей-офф
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