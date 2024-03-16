«Торпедо» дало бой». Сушинский оценил шансы «Автомобилиста» в серии со СКА

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский оценил шансы «Автомобилиста» в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 со СКА.

«Нижний Новгород дал бой СКА. Понятно, что уровень команд совершенно разный, но всё равно мы видели, что Нижний боролся и местами были хорошие моменты у них. Может быть, если б второй матч в Питере они зацепили, был бы другой хоккей.

СКА — «Автомобилист»? Я думаю, что СКА посильнее, но посмотрим. В первом раунде «Автомобилист» показал себя очень хорошо, они были настроены, они были заряжены, была хорошая командная игра. Будем надеяться, что и эта пара тоже будет интересной», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.