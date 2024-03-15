«Бей-беги, догоняй-оббегай». Сушинский высказался о серии «Авангард» — «Локомотив»

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ и бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский высказал мнение о серии с ярославским «Локомотивом».

«Игра «Авангарда» в первом раунде? Конечно, понравилась. Играли все четыре звена. Были очень интересные матчи, достойный соперник. Очень понравилось.

«Локомотив»? Не хотелось бы, чтобы «Авангард» играл с ним, потому что Омск — это интересная команда, играет в атакующий, комбинационный хоккей, а Ярославль — более закрытый. Поэтому вся серия будет непростой. Мне было бы интереснее посмотреть серию со «Спартаком», например. Потому что тоже атакующая команда, с хорошим большинством, интересно смотреть за ними. Если бы играли клубы такого плана, было бы много интересных моментов, больше азарта. А здесь, наверное, будет больше закрытая игра, по углам, бей-беги, догоняй-оббегай», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В первом раунде омская команда обыграла тольяттинскую «Ладу» со счётом 4-1 и прошла дальше. В четвертьфинале плей-офф КХЛ «Авангард» сыграет с «Локомотивом». Серия начнётся 16 марта в Омске.