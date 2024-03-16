Чехович — о жизни в Калифорнии: дорого, лишний раз в кафе сходить не могли, но было круто

Нападающий «Локомотива» Иван Чехович рассказал о стоимости жизни в Калифорнии. Форвард выступал за клуб АХЛ «Сан-Хосе Барракуда».

«В Калифорнии было круто. Дорого? Дорого, денег не хватало, но круто. Мы лишний раз в кафе сходить не могли. Я дома частенько питался – наверное, там и научился готовить», — сказал Чехович в интервью Metaratings.ru.

На драфте НХЛ 2017 года нападающий был выбран «Сан-Хосе Шаркс» под номером 212. После этого Чехович выступал в АХЛ за фарм-клуб «акул» «Сан-Хосе Барракуда», а также сыграл четыре матча в НХЛ.

В прошедшей регулярке КХЛ 25-летний форвард сыграл 59 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач.

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