Нападающий «Локомотива»: в Америке всегда давали одну и ту же таблетку от всех болезней

Нападающий «Локомотива» Иван Чехович рассказал о медицине в Северной Америке.

«В юниорке были проблемы с медициной? Да, у нас в этом плане получше. В Северной Америке, например, не было массажистов. Была девушка-доктор, она же занимала должность тренера по физической подготовке. Так что там была нехватка кадров. Там на самом деле всегда давали одну и ту же таблетку? Да-да, таблетка от всего. Она называлась Advil», — сказал Чехович в интервью Metaratings.ru.

На драфте НХЛ 2017 года нападающий был выбран «Сан-Хосе Шаркс» под номером 212. После этого Чехович выступал в АХЛ за фарм-клуб «акул» «Сан-Хосе Барракуда», а также сыграл четыре матча в НХЛ.

В прошедшей регулярке КХЛ 25-летний форвард сыграл 59 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач.