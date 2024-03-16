Легионер «Авангарда»: в Омске каждый матч сопоставим по атмосфере с НХЛ, может, ещё лучше

31-летний словацкий нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо оценил атмосферу на домашних матчах омского клуба.

«Здесь каждый матч сопоставим по атмосфере с матчами НХЛ, а, может, и лучше, потому что в НХЛ тоже есть города, где не самые шумные болельщики. В Омске же всегда громко, все поддерживают, и мне очень нравится, что трибуны расположены близко ко льду, болельщики словно над нами находятся. Так что невероятные ощущения после каждого забитого гола», — приводит слова Юрчо официальный сайт КХЛ.

Напомним, омская команда обыграла тольяттинскую «Ладу» со счётом 4-1 в первом раунде Кубка Гагарина и прошла дальше. В четвертьфинале плей-офф КХЛ «Авангард» сыграет с «Локомотивом», который был сильнее ЦСКА (4-1). Серия начнётся сегодня, 16 марта, в Омске.