Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Легионер «Авангарда»: в Омске каждый матч сопоставим по атмосфере с НХЛ, может, ещё лучше

Легионер «Авангарда»: в Омске каждый матч сопоставим по атмосфере с НХЛ, может, ещё лучше
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний словацкий нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо оценил атмосферу на домашних матчах омского клуба.

«Здесь каждый матч сопоставим по атмосфере с матчами НХЛ, а, может, и лучше, потому что в НХЛ тоже есть города, где не самые шумные болельщики. В Омске же всегда громко, все поддерживают, и мне очень нравится, что трибуны расположены близко ко льду, болельщики словно над нами находятся. Так что невероятные ощущения после каждого забитого гола», — приводит слова Юрчо официальный сайт КХЛ.

Напомним, омская команда обыграла тольяттинскую «Ладу» со счётом 4-1 в первом раунде Кубка Гагарина и прошла дальше. В четвертьфинале плей-офф КХЛ «Авангард» сыграет с «Локомотивом», который был сильнее ЦСКА (4-1). Серия начнётся сегодня, 16 марта, в Омске.

Материалы по теме
Томаш Юрчо назвал главного хоккеиста «Авангарда» по атмосфере в раздевалке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android