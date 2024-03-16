Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Томаш Юрчо назвал главного хоккеиста «Авангарда» по атмосфере в раздевалке

Томаш Юрчо назвал главного хоккеиста «Авангарда» по атмосфере в раздевалке
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний словацкий нападающий омского «Авангарда» Томаш Юрчо высказался о роли Марка Вербы в раздевалке команды.

«Кто в „Авангарде“ сейчас главный по атмосфере в раздевалке? Здесь бы я однозначно отметил Марка Вербу. Он играет очень важную роль и в раздевалке, и в атмосфере. Даже когда он не выходит на лёд, он весь матч вовлечён, включён, он поддерживает, кричит, заводит, раскачивает нас. Я неоднократно ему говорил – то, что делает он, намного сложнее, чем то, что делаем мы на льду. Потому что всё это время он выкладывается по полной программе, он важнейшая часть нашей команды», — приводит слова Юрчо официальный сайт КХЛ.

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина омская команда обыграла тольяттинскую «Ладу» со счётом 4-1 и прошла дальше. В четвертьфинале плей-офф КХЛ «Авангард» сыграет с «Локомотивом», который был сильнее ЦСКА (4-1). Серия начнётся сегодня, 16 марта, в Омске.

Материалы по теме
Рид Буше повторил рекорд КХЛ по количеству голов в первом раунде Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android