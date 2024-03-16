Вячеслав Быков: сложно сказать, в чём СКА сможет превзойти «Автомобилист»

Российский тренер Вячеслав Быков поделился ожиданиями от серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Автомобилистом».

«Сложно сказать, в чём СКА сможет превзойти «Автомобилист». Уральцы сейчас тоже очень результативны и серьёзно подготовились.

В принципе, «Автомобилист» в последние годы громко о себе заявил. С приходом великого Павла Дацюка, который принимал участие в восстановлении традиции команды, этот посыл имеет большое значение. Популярность «Автомобилиста» привлекает всё больше и больше внимания. Они также большой акцент делают на развитии хоккея в регионе. Болельщики, видя работу и политику клуба, также поддерживают команду», — приводит слова Быкова «РБК-Спорт».

Напомним, первые матчи четвертьфиналов плей-офф КХЛ начнутся 16 марта. Сегодня сыграют омский «Авангард» и ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и челябинский «Трактор». Другие пары, СКА — «Автомобилист» и «Металлург» Мг — «Спартак», сыграют завтра.