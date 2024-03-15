Артюхин: «Автомобилист» для СКА — лёгкий соперник, плюс-минус то же «Торпедо»

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 между армейским клубом и «Автомобилистом».

«По мне, и „Торпедо“, и „Автомобилист“ для СКА — лёгкие соперники. С игровыми командами СКА легко играть. „Автомобилист“ — это плюс-минус то же „Торпедо“, хотя и с более опытными игроками. К тому же у СКА очень быстрый хоккей, а у „Автомобилиста“ тяжёлая защита, возрастные нападающие», — приводит слова Артюхина официальный сайт КХЛ.

Первые матчи четвертьфиналов плей-офф КХЛ начнутся 16 марта. В этот день сыграют омский «Авангард» и ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и челябинский «Трактор». Другие пары, СКА — «Автомобилист» и «Металлург» Мг — «Спартак», сыграют на следующий день.