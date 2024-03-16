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Гол Берёзкина во втором овертайме помог «Локомотиву» вырвать победу у «Авангарда»

Гол Берёзкина во втором овертайме помог «Локомотиву» вырвать победу у «Авангарда»
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В Омске завершился первый матч серии четвертьфинала Кубка Гагарина между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом», в котором победу праздновали гости со счётом 2:1 (ОТ).

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Николишин (Юрчо, Чистяков) – 12:34 (5x4)     1:1 Шалунов (Каюмов, Полунин) – 43:43 (5x5)     1:2 Берёзкин – 89:49 (5x5)    

В первом периоде счёт открыл форвард «ястребов» Иван Николишин, реализовав большинство. «Железнодорожники» смогли ответить лишь в заключительной 20-минутке усилиями Максима Шалунова. Буквально через полторы минуты после этого Артур Каюмов мог вывести ярославцев вперёд, однако его гол был отменён после запроса тренерского штаба «Авангард». Решающей же в матче оказалась шайба нападающего Максима Берёзкина, заброшенная во втором овертайме.

Напомним, вторая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится 18 марта в Омске. Начало игры — в 16:30 мск.

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