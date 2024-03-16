Гол Берёзкина во втором овертайме помог «Локомотиву» вырвать победу у «Авангарда»

В Омске завершился первый матч серии четвертьфинала Кубка Гагарина между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом», в котором победу праздновали гости со счётом 2:1 (ОТ).
В первом периоде счёт открыл форвард «ястребов» Иван Николишин, реализовав большинство. «Железнодорожники» смогли ответить лишь в заключительной 20-минутке усилиями Максима Шалунова. Буквально через полторы минуты после этого Артур Каюмов мог вывести ярославцев вперёд, однако его гол был отменён после запроса тренерского штаба «Авангард». Решающей же в матче оказалась шайба нападающего Максима Берёзкина, заброшенная во втором овертайме.
Напомним, вторая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится 18 марта в Омске. Начало игры — в 16:30 мск.
- 16 марта 2024
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