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Нападающий «Локомотива» — о победе во втором овертайме: такую игру нельзя было отпускать

Нападающий «Локомотива» — о победе во втором овертайме: такую игру нельзя было отпускать
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Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов, ставший автором победной шайбы своей команды во втором овертайме первого четвертьфинального матча Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:1 ОТ), который прошёл сегодня в Омске, прокомментировал итог встречи.

«Хороший, боевой матч, два равных соперника встречались. Потерпели и выиграли. Начало, считаю, проспали сегодня, затем уже выровняли игру. Мы сами прекрасно понимали, что нужно выравнивать игру, делали простые вещи, как обычно. Гол Шалунова? Мне удалось выиграть борьбу в нейтральной зоне, затем уже проявить мастерство. В таких играх это очень важно. Конечно, силы были на овертайм, нельзя было такую игру отпускать», — передаёт слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, вторая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится 18 марта в Омске. Начало игры — в 16:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Николишин (Юрчо, Чистяков) – 12:34 (5x4)     1:1 Шалунов (Каюмов, Полунин) – 43:43 (5x5)     1:2 Берёзкин – 89:49 (5x5)    
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