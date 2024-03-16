Нападающий «Локомотива» — о победе во втором овертайме: такую игру нельзя было отпускать

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов, ставший автором победной шайбы своей команды во втором овертайме первого четвертьфинального матча Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:1 ОТ), который прошёл сегодня в Омске, прокомментировал итог встречи.

«Хороший, боевой матч, два равных соперника встречались. Потерпели и выиграли. Начало, считаю, проспали сегодня, затем уже выровняли игру. Мы сами прекрасно понимали, что нужно выравнивать игру, делали простые вещи, как обычно. Гол Шалунова? Мне удалось выиграть борьбу в нейтральной зоне, затем уже проявить мастерство. В таких играх это очень важно. Конечно, силы были на овертайм, нельзя было такую игру отпускать», — передаёт слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, вторая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится 18 марта в Омске. Начало игры — в 16:30 мск.