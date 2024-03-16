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Победная шайба «Локомотива» во втором овертайме первого матча серии с «Авангардом»

Победная шайба «Локомотива» во втором овертайме первого матча серии с «Авангардом»
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В Омске завершился первый матч серии четвертьфинала Кубка Гагарина между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом», в котором победу праздновали гости со счётом 2:1 (ОТ).

Решающий гол в матче, во втором овертайме, забросил нападающий ярославцев Максим Берёзкин.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола, определившего победителя первого матча серии:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, вторая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится 18 марта в Омске. Начало игры — в 16:30 мск.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является столичный ЦСКА, который уже закончил выступления в нынешнем розыгрыше.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Николишин (Юрчо, Чистяков) – 12:34 (5x4)     1:1 Шалунов (Каюмов, Полунин) – 43:43 (5x5)     1:2 Берёзкин – 89:49 (5x5)    
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