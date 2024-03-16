Победная шайба «Локомотива» во втором овертайме первого матча серии с «Авангардом»

В Омске завершился первый матч серии четвертьфинала Кубка Гагарина между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом», в котором победу праздновали гости со счётом 2:1 (ОТ).

Решающий гол в матче, во втором овертайме, забросил нападающий ярославцев Максим Берёзкин.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола, определившего победителя первого матча серии:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, вторая встреча в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом» состоится 18 марта в Омске. Начало игры — в 16:30 мск.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является столичный ЦСКА, который уже закончил выступления в нынешнем розыгрыше.