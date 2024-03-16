Кудашов: у «Динамо» получаются тяжёлые голы. Их надо заслужить – пока не заслужили

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, как сказались на команде три быстро пропущенные шайбы в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (2:4), который прошёл сегодня в Москве, а также покритиковал своих нападающих за недостаточно острую игру у ворот соперника.

«Три быстро пропущенные шайбы выбили команду из колеи? На самом деле вообще не выбили, если смотреть на содержание игры. В хоккее такое бывает. Хотелось бы, что у нас такое залетало. К сожалению, пока у нас получаются тяжёлые голы, что в первой серии, что сейчас. Если вы видели те моменты, которые мы создавали. Пока не идёт. Значит надо заслужить, а мы пока не заслужили.

Про игру в неравных составах можно говорить, когда её много. Сегодня было всего одно большинство, поэтому тут нельзя делать выводы. Как заставить соперника чаще нарушать правила? Да, тут претензии в первую очередь к нападающим, которые мало обостряют. Тем более сегодня им давали владеть шайбой, и надо было идти на обострение, заставляя соперника фолить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт там же, в Москве, 18 марта, и начнётся в 19:30 мск.