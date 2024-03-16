Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов: у «Динамо» получаются тяжёлые голы. Их надо заслужить – пока не заслужили

Кудашов: у «Динамо» получаются тяжёлые голы. Их надо заслужить – пока не заслужили
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, как сказались на команде три быстро пропущенные шайбы в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» (2:4), который прошёл сегодня в Москве, а также покритиковал своих нападающих за недостаточно острую игру у ворот соперника.

«Три быстро пропущенные шайбы выбили команду из колеи? На самом деле вообще не выбили, если смотреть на содержание игры. В хоккее такое бывает. Хотелось бы, что у нас такое залетало. К сожалению, пока у нас получаются тяжёлые голы, что в первой серии, что сейчас. Если вы видели те моменты, которые мы создавали. Пока не идёт. Значит надо заслужить, а мы пока не заслужили.

Про игру в неравных составах можно говорить, когда её много. Сегодня было всего одно большинство, поэтому тут нельзя делать выводы. Как заставить соперника чаще нарушать правила? Да, тут претензии в первую очередь к нападающим, которые мало обостряют. Тем более сегодня им давали владеть шайбой, и надо было идти на обострение, заставляя соперника фолить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Второй матч серии между этими соперниками пройдёт там же, в Москве, 18 марта, и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Джиошвили (Ильенко, Римашевский) – 10:26 (5x5)     1:1 Сошников (Блажиевский, Шаров) – 14:32 (5x5)     1:2 Ткачёв (Шабанов) – 16:15 (5x5)     1:3 Юртайкин (Шабанов) – 17:59 (5x4)     1:4 Блажиевский (Робинсон) – 30:13 (5x5)     2:4 О'Делл (Кудрявцев, Рашевский) – 38:48 (5x5)    
Материалы по теме
«Трактор» задавил «Динамо»! Челябинск созрел для больших дел?
«Трактор» задавил «Динамо»! Челябинск созрел для больших дел?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android