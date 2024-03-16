«Трактор» задавил «Динамо»! Челябинск созрел для больших дел?

Серия между московским «Динамо» и «Трактором» обещает получиться интересной и по-настоящему боевой. Лично я в прогнозах журналистов «Чемпионата» поставил на итоговые 4-2 в пользу челябинцев. Уж больно боевито выглядела команда Алексея Заварухина в противостоянии с Уфой (плюс вратарь Зак Фукале проявил себя отлично), тогда как москвичи со скрипом прошли минских одноклубников. Ко всему прочему непонятно, в каком состоянии находится лучший бомбардир бело-голубых Никита Гусев. Это системообразующий хоккеист для коллектива Алексея Кудашова.

«У «Трактора» есть шансы против московского «Динамо»? Конечно. Я думаю, есть. Конечно, мне «Динамо» в этом году нравится больше, чем «Трактор», но это плей-офф. А челябинцы и в первом раунде неплохо сыграли с Уфой, жёсткая, интересная серия. Поэтому я думаю, что могут, спокойно могут бороться», — справедливо заметил чемпион мира, известный в прошлом нападающий клубов КХЛ Максим Сушинский.

Настораживало только то, что на выезд с командой не полетел ведущий защитник уральцев Сергей Телегин, получивший повреждение по ходу серии с «Салаватом Юлаевым». В свою очередь, динамовец Никита Гусев оказался в заявке, оказавшись в привычном сочетании с Джорданом Уилом и Седриком Пакеттом.

Первый период пролетел на одном дыхании. Динамовцы активно начали, создали несколько моментов и вышли вперёд благодаря голу Джиошвили. Но челябинцы ударно провели концовку двадцатиминутки и забросили три шайбы подряд — отличились Сошников, Ткачёв и Юртайкин. Особо отметим именно Шабанова: по сути, именно он соорудил два гола гостей. Тренерскому штабу москвичей даже пришлось производить замену вратаря, выпустив на лёд Моторыгина вместо Коновалова.

Во втором отрезке встречи соперники обменялись шайбами Блажиевского и О'Делла. Москвичи при этом больше владели шайбой и в целом выглядели поактивнее, но не использовали несколько хороших моментов. «Трактор» в этом плане всё устраивало, так как вести на выезде с комфортным для себя счётом всегда хорошо. Динамовцам же нужно было искать ресурсы и доставать из себя максимум сил, потому что перебегать и перебороть «Трактор», как все видели по серии с «Салаватом», очень сложно.

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В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели, но это не значит, что хоккей получился скучным. Наоборот, красивых атак хватало, скорости впечатляли, а желания у хоккеистов было хоть отбавляй. «Динамо» даже заменило вратаря на шестого полевого игрока, но и это не помогло. Уже с сиреной Фукале буквально затолкали в ворота, в результате чего едва не случилось массовой драки. Однако здорово сработали судьи, быстро погасившие конфликт. 4:2 в матче и 1-0 в серии – «Трактор» сегодня полностью заслужил победу. Тренерскому штабу столичной команды нужно думать, как искать ключи к воротам канадского голкипера.