Все результаты игрового дня НХЛ 17 марта

Сегодня, 17 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Сегодня, 17 марта, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила на «Роджерс-Арене» в Канаде и завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1. Победный гол на счету капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 95 очками после 69 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 92 очка за 68 матчей.