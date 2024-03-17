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Все результаты игрового дня НХЛ 17 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 17 марта
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Сегодня, 17 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Далин, Так) – 11:21 (pp)     1:1 Фишер (Копп, Зайдер) – 25:35     2:1 Кейн (Комфер, Гостисбер) – 37:40     3:1 Спронг (Фаббри) – 53:52     4:1 Рэймонд (Расмуссен, Копп) – 58:53    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Мартин (Клаттербак, Маклин) – 04:27     1:1 Ткачук (Батерсон, Бреннстрём) – 31:46     2:1 Палмьери (Пажо, Ли) – 36:22     2:2 Грейг (Штюцле, Зуб) – 46:35     2:3 Ткачук (Штюцле, Батерсон) – 52:14 (pp)     3:3 Хорват (Добсон, Барзал) – 59:22 (pp)     3:4 Ткачук (Пинто, Штюцле) – 64:36 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Людвиг (Картер, Аччари) – 02:36     1:1 Какко (Веси, Веннберг) – 03:07     1:2 Фокс (Панарин, Трочек) – 03:33     2:2 Раст (Кросби, О'Коннор) – 12:27     2:3 Панарин (Трочек, Миллер) – 15:32     3:3 Эллер (Бантинг, Раст) – 30:10 (pp)     3:4 Панарин (Крайдер, Фокс) – 36:27 (pp)     3:5 Зибанеджад (Крайдер, Панарин) – 37:32 (pp)     3:6 Миллер (Лафреньер, Панарин) – 44:41     4:6 Пуустинен (Смит, Эллер) – 47:23     4:7 Крайдер (Миллер) – 59:42    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Мозер (Дурзи, Шмальц) – 09:37     2:0 Гюнтер (Шмальц, Келлер) – 14:02 (pp)     3:0 Кули (Круз) – 17:32     3:1 Десимоне (Лазар, Хьюз) – 27:01     4:1 Келлер (Шмальц) – 58:29    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Чернак) – 00:20     0:2 Эйссимонт (Пол, Пербикс) – 13:21     0:3 Рэддиш (Дюклер, Стэмкос) – 23:02     0:4 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 26:59 (pp)     1:4 Ткачук (Махура) – 28:23 (sh)     2:4 Райнхарт (Беннетт, Ткачук) – 31:55 (pp)     3:4 Райнхарт – 56:08     3:5 Кучеров (Хагель, Стэмкос) – 58:28    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Баклунд (Уигар, Манджапане) – 16:23 (pp)     2:0 Баклунд (Коулман, Уигар) – 20:11     3:0 Поспишил (Юбердо, Кадри) – 27:41     3:1 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 30:34     3:2 Савар (Пирсон, Арве-Пинар) – 38:25     4:2 Кадри (Юбердо, Шарангович) – 41:01 (pp)     5:2 Мироманов (Уигар, Баклунд) – 43:54    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 5
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Таварес (Броди) – 24:47     2:0 Нюландер (Райлли) – 26:27     3:0 Робертсон (Таварес, Лильегрен) – 32:03     3:1 Мартинук (Бёрнс, Фаст) – 33:27     3:2 Джарвис (Гюнцель, Ахо) – 39:57 (pp)     4:2 Кемпф (Райлли) – 42:55     4:3 Ахо (Гюнцель, Орлов) – 58:28 (pp)     4:4 Ахо (Бёрнс, Кузнецов) – 59:53     4:5 Гюнцель – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Пилинг (Хэтэуэй, Замула) – 04:18     1:1 Гики (Дебраск, Уозерспун) – 15:51     1:2 Фараби (Йорк, Типпетт) – 32:01     2:2 Койл (Маршан, Заха) – 35:22 (pp)     3:2 Койл (Пастрняк, Линдхольм) – 41:08     4:2 Бичер (Пик, Боквист) – 43:45     5:2 Дебраск (Маршан, Линдхольм) – 44:04     5:3 Делорье – 54:12     5:4 Фрост (Типпетт, Йорк) – 55:14     6:4 Хайнен (Фредерик) – 57:01     6:5 Фараби (Типпетт, Конечны) – 57:56    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Дженнер (Годро, Сиверсон) – 17:41     2:0 Нюландер (Проворов, Веренски) – 20:49     2:1 Зеттерлунд (Ферраро, Гранлунд) – 31:48     3:1 Годро (Нюландер, Дженнер) – 35:03     3:2 Тран (Лабанк) – 51:42     4:2 Нюландер (Годро) – 58:55    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Харли (Факса) – 02:28     2:0 Смит (Хейсканен, Харли) – 08:49     3:0 Джонстон (Сутер, Стэнковен) – 15:15     4:0 Бенн (Павелски, Робертсон) – 22:30 (pp)     4:1 Фиала (Дюбуа) – 41:11    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Кайру (Нейборс, Томас) – 25:49 (pp)     2:0 Шенн (Кайру, Ледди) – 40:27     2:1 Росси (Капризов) – 41:10     2:2 Капризов (Цуккарелло, Богосян) – 56:01     3:2 Кайру – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Уокер (Лехконен, Джонсон) – 30:39     1:1 Фёгеле (Бушар) – 45:46     2:1 Кэррик (Янмарк, Перри) – 51:48     2:2 Уокер (Миттельштадт, Друен) – 54:40     2:3 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 64:59    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Новак (Макдона, Янковски) – 15:36     1:1 Бураковски (Эванс, Бьёркстранд) – 41:24 (pp)     1:2 Йози (Форсберг, Нюквист) – 43:59 (pp)     1:3 Йози (Макдона, Янковски) – 49:03     1:4 Форсберг – 58:40    

Сегодня, 17 марта, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила на «Роджерс-Арене» в Канаде и завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1. Победный гол на счету капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бёзер (Хьюз, Михеев) – 01:11     1:1 Уилсон (Мирошниченко, Карлсон) – 26:01     1:2 Овечкин (Макмайкл, Алексеев) – 27:54    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 95 очками после 69 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 92 очка за 68 матчей.

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