Овечкин забил и помог расправиться с лидером Запада! Он в шаге от крутого достижения Ягра

«Вашингтон», несмотря ни на что, остаётся в гонке за плей-офф. Удивительно, конечно, команда в самом начале сезона окончательно потеряла Никласа Бекстрёма, который был вынужден приостановить карьеру из-за травм, перед дедлайном продала своего второго снайпера и первого центра, не говоря о том, что Александр Овечкин начинал сезон всего с двух голов в 12 матчах, заставив всерьёз говорить о том, что рекорд Гретцки может устоять… И при этом «кэпс» всё равно умудряются держаться рядом с восьмёркой!

«Столичные» начали пятиматчевый выезд с двух поражений с общим счётом 2:10, но затем благодаря победе над «Сиэтлом» сократили отставание от второй уайлд-кард всего до одного очка. «Мы всего в одном очке, всего в одном очке, мы снова в деле, чёрт побери!» — заводил свою команду Спенсер Карбери после той игры.

Расписание у «Вашингтона» не назвать лёгкой прогулкой, в соперниках – сплошь команды, идущие в зоне плей-офф или тоже бьющиеся за него, но никто в составе столичной команды не сдаётся. «Ванкувер», лидер Западной конференции? Несите!

Хотя начал «Вашингтон» с пропущенного гола первым же броском. Куинн Хьюз протащил шайбу вдоль синей линии, доехал до круга вбрасывания и набросил на ворота, где Брок Бёзер подставил клюшку. Для американского защитника это очко стало 77-м в сезоне, он побил клубный рекорд результативности за один сезон среди игроков его амплуа, который сам же и установил годом ранее!

В первом периоде игра была равной, а во втором «Вашингтон» серьёзно добавил и совершил камбэк. Забил Том Уилсон, но посмотрите на эту шикарнейшую передачу Ивана Мирошниченко за спину! Ваня уже забивал в НХЛ, но ассистентом на этом уровне выступил впервые. Кстати, этот матч стал для него 10-м в лиге, а значит, его контракт новичка вступил в силу, так что, думается, в оставшейся части сезона мы увидим Мирошниченко ещё не раз. С тех пор как его подняли из АХЛ в начале марта, на его счету 3 (2+1) очка в шести матчах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Кэпиталз» не остановились на достигнутом и уже через пару минут вышли вперёд. Александр Алексеев подключился к атаке и переправил шайбу на Макмайкла, а тот – на пустой угол Александру Овечкину. Есть гол номер 841 в карьере, полегоньку-помаленьку, но погоня за вечным рекордом Уэйна Гретцки продолжается. До великого канадца русскому снайперу осталось всего 53 гола.

Кроме того, ещё один гол, и Ови в 19-й раз пробьёт отметку в 20 заброшенных шайб. Он ещё ни разу не забивал меньше 20 за всю свою прославленную карьеру. Рекорд по этому показателю принадлежит Горди Хоу (22 таких сезона), на втором месте расположился Рон Фрэнсис (20 сезонов). В этом году Ови наверняка повторит достижение Яромира Ягра и Брэндана Шэнахана, которые делят третью строчку с 19 сезонами на 20+ голов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Вашингтон» перешёл в режим обороны, «Ванкувер» давил, но соперник отчаянно сопротивлялся, блокировал броски и передачи, выводил шайбу из зоны. Последние минуты «косатки» провели в атаке, сняв вратаря. Овечкин мог забивать в пустые ворота, но, когда «кэпс» наконец вывели шайбу из зоны, у Саши уже совсем не осталось сил, чтобы добежать до ворот. Что ж, Ягр и Шэнахан подождут ещё немного, главное для «Вашингтона» сейчас – это победа.

Восточные команды уайлд-кард сегодня тоже добились побед, так что здесь положение не изменилось, но у «Вашингтона» есть и другой способ забраться в плей-офф. От «Филадельфии», занимающей третье место в Столичном дивизионе, их отделяет всего три очка. И есть ещё два матча в запасе. Гонка продолжается.