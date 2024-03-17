Кирилл Капризов силовым приёмом сбил с ног канадского нападающего «Сент-Луиса»
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В ночь с 16 на 17 марта мск на арене «Энтерпрайз-центра» в американском Сент-Луисе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Сент-Луис Блюз» победили «Миннесоту Уайлд» в серии буллитов — 3:2 Б.
Этот матч имел большое назначение в борьбе за место в плей-офф в Западной конференции НХЛ. Обе команды играли в жёсткий силовой хоккей. В одном из эпизодов матча силовым приёмом отметился российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Россиянин применил чистый силовой приём против форварда «Сент-Луиса» Джейка Нейборса. Нападающий «Блюз» в результате столкновения потерял шайбу и рухнул на лёд.
Капризов в этом матче отметился результативной передачей и заброшенной шайбой, которая позволила гостям перевести матч в овертайм.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Кайру (Нейборс, Томас) – 25:49 (pp) 2:0 Шенн (Кайру, Ледди) – 40:27 2:1 Росси (Капризов) – 41:10 2:2 Капризов (Цуккарелло, Богосян) – 56:01 3:2 Кайру – 65:00
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