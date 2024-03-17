Кирилл Капризов силовым приёмом сбил с ног канадского нападающего «Сент-Луиса»

В ночь с 16 на 17 марта мск на арене «Энтерпрайз-центра» в американском Сент-Луисе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева льда «Сент-Луис Блюз» победили «Миннесоту Уайлд» в серии буллитов — 3:2 Б.

Этот матч имел большое назначение в борьбе за место в плей-офф в Западной конференции НХЛ. Обе команды играли в жёсткий силовой хоккей. В одном из эпизодов матча силовым приёмом отметился российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Россиянин применил чистый силовой приём против форварда «Сент-Луиса» Джейка Нейборса. Нападающий «Блюз» в результате столкновения потерял шайбу и рухнул на лёд.

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Капризов в этом матче отметился результативной передачей и заброшенной шайбой, которая позволила гостям перевести матч в овертайм.