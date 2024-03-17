Широков: в первый раз играла «Серёга — капитан» Шуфутинского. Не знаю, кто сегодня диджей

Капитан «Автомобилиста» нападающий Сергей Широков поделился эмоциями от решения диджея «СКА Арены» поставить песню Михаила Шуфутинского.

«Песня Шуфутинского «Серёга – капитан» первый раз была! Не знаю, кто у них сегодня диджей, но она первый раз играла», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

17 марта в Санкт-Петербурге «Автомобилист» одержал победу над СКА со счётом 3:2 в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ и вышел вперёд в серии 1-0. Следующий матч соперников состоится 19 марта.

Напомним, в прошлом году команда из Екатеринбурга завершила своё выступление в розыгрыше Кубка Гагарина, проиграв в первом раунде магнитогорскому «Металлургу» со счётом 3-4 в серии.