Широков: не ощутил на «СКА Арене» атмосферы «Ледового» тех времён, когда я здесь играл

Капитан «Автомобилиста» нападающий Сергей Широков поделился впечатлениями от нового домашнего стадиона санкт-петербургского СКА — «СКА Арены» — после первого матча второго раунда плей-офф КХЛ.

«СКА Арена»? Сколько раз играл в Питере, сегодня было другое ощущение. Наверное, нужно к нему привыкнуть. А так классный дворец, большой, много зрителей. Наверное, той атмосферы, которая была в «Ледовом» в те времена, когда я здесь играл, нету. Не ощутил её. Хочу сказать спасибо нашим болельщикам, они были очень высоко, но мы их слышали», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Автомобилист» одержал победу над СКА со счётом 3:2 и вышел вперёд в серии 1-0. Следующая игра состоится 19 марта.