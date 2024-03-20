«Сан-Хосе» уступил «Нэшвиллу», пропустив восемь шайб, Костин отдал результативный пас

В ночь с 19 на 20 марта мск на льду «Бриджстоун-Арены» в американском Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Нэшвилл Предаторз» обыграли дома «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 8:2.
На 12-й минуте игры счёт открыл защитник «Нэшвилла» Роман Йози, на 18-й минуте ответную шайбу забросил центрфорвард гостей Микаэль Гранлунд, российский нападающий «Шаркс» Клим Костин отметился при этом результативной передачей. На 26-й минуте «Сан-Хосе» удалось выйти вперёд, однако после этого забивали исключительно хозяева — трижды во втором периоде, и ещё четыре шайбы в заключительном отрезке матча. Примечательно, что все 10 голов в этой игре были забиты в равных составах.
Для «Сан-Хосе» поражение от «Нэшвилла» стало пятым подряд в регулярном чемпионате. «Предаторз» одержали третью победу кряду.
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