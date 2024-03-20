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Нэшвилл Предаторз — Сан-Хосе Шаркс 8:2, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 20 марта

«Сан-Хосе» уступил «Нэшвиллу», пропустив восемь шайб, Костин отдал результативный пас
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В ночь с 19 на 20 марта мск на льду «Бриджстоун-Арены» в американском Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Нэшвилл Предаторз» обыграли дома «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 8:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
8 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Йози (Макдона, Форсберг) – 11:18     1:1 Гранлунд (Костин, Ферраро) – 17:18     1:2 Ферраро (Бордело, Бейли) – 25:46     2:2 Цукер (Сиссонс, Макдона) – 29:37     3:2 Маккэррон (Шервуд, Йози) – 35:26     4:2 Евангелиста (Йози, Форсберг) – 37:50     5:2 Маккэррон (Шервуд) – 50:35     6:2 Янковски (Бэрри, Бовиллье) – 54:13     7:2 Форсберг (Нюквист, Макдона) – 54:43     8:2 Новак (Шервуд, Янковски) – 56:16    

На 12-й минуте игры счёт открыл защитник «Нэшвилла» Роман Йози, на 18-й минуте ответную шайбу забросил центрфорвард гостей Микаэль Гранлунд, российский нападающий «Шаркс» Клим Костин отметился при этом результативной передачей. На 26-й минуте «Сан-Хосе» удалось выйти вперёд, однако после этого забивали исключительно хозяева — трижды во втором периоде, и ещё четыре шайбы в заключительном отрезке матча. Примечательно, что все 10 голов в этой игре были забиты в равных составах.

Для «Сан-Хосе» поражение от «Нэшвилла» стало пятым подряд в регулярном чемпионате. «Предаторз» одержали третью победу кряду.

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