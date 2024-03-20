Главный тренер «Динамо»: будем стараться поломать эту серию

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал ход серии с «Трактором», в которой бело-голубые уступают со счётом 0-3.

«Какой урок можно вынести из предыдущих проигранных серий плей-офф перед четвёртым матчем с «Трактором»? Мы вот сейчас в тренерской разговаривали. Вы знаете, это вот другие серии. Понимаете, иногда идут серии, и ты на каком-то этапе понимаешь, что соперник тебя переигрывает.

А это другая серия, и я не могу сказать, что у «Трактора» есть такое преимущество, что мы не знаем, что делать. Пока всё складывается так. Но всё равно мы будем стараться поломать эту серию. Были годы, когда не с 0-3, но с 1-3 возвращались, как это было в серии с Омском. Будем стараться переломить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.