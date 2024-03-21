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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 50 шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 50 шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Доми) – 00:16     0:2 Нюландер (Таварес, Нис) – 20:56     1:2 Овечкин (Карлсон, Уилсон) – 29:57 (pp)     1:3 Мэттьюс (Доми, Лильегрен) – 32:59     2:3 Макмайкл (Сандин, Мирошниченко) – 33:34     2:4 Маккейб (Доми, Мэттьюс) – 39:35     3:4 Овечкин – 46:42    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Одну из шайб за «Вашингтон» забросил российский нападающий Александр Овечкин.

Для россиянина этот гол стал 22-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 31 результативная передача в 65 играх.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 844 шайбы в 1412 матчах. Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) до 50 шайб в списке лучших снайперов в истории лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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