Овечкин сократил отставание от Гретцки до 50 шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Одну из шайб за «Вашингтон» забросил российский нападающий Александр Овечкин.
Для россиянина этот гол стал 22-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 31 результативная передача в 65 играх.
Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 844 шайбы в 1412 матчах. Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) до 50 шайб в списке лучших снайперов в истории лиги.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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