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Дубль Александра Овечкина не помог «Вашингтону» одержать победу над «Торонто»

Сегодня, 21 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершился со счётом 3:7 (0:1, 2:3, 1:3).

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Вильям Нюландер, Джейк Маккейб, Бобби Макманн, Тайлер Бертуцци, Джон Таварес, а также дубль на счету Остона Мэттьюса.

За «Вашингтон» голом отличился Коннор Макмайкл и дважды ворота соперника поразил российский нападающий Александр Овечкин.

После 68 матчей «Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции с 87 очками. «Вашингтон» расположился на девятой строчке, набрав 75 очков в 68 играх.

Следующий матч «Торонто» проведёт с «Эдмонтон Ойлерз», а «Вашингтон» сыграет с «Каролина Харрикейнз».

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