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Вашингтон – Торонто 3:7, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 21 марта

Дубль Александра Овечкина не помог «Вашингтону» одержать победу над «Торонто»
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Сегодня, 21 марта, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершился со счётом 3:7 (0:1, 2:3, 1:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Доми) – 00:16     0:2 Нюландер (Таварес, Нис) – 20:56     1:2 Овечкин (Карлсон, Уилсон) – 29:57 (pp)     1:3 Мэттьюс (Доми, Лильегрен) – 32:59     2:3 Макмайкл (Сандин, Мирошниченко) – 33:34     2:4 Маккейб (Доми, Мэттьюс) – 39:35     3:4 Овечкин (Строум) – 46:42     3:5 Макманн (Нюландер, Таварес) – 47:58     3:6 Бертуцци (Мэттьюс, Доми) – 48:36     3:7 Таварес (Нюландер, Мэттьюс) – 56:02 (pp)    

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Вильям Нюландер, Джейк Маккейб, Бобби Макманн, Тайлер Бертуцци, Джон Таварес, а также дубль на счету Остона Мэттьюса.

За «Вашингтон» голом отличился Коннор Макмайкл и дважды ворота соперника поразил российский нападающий Александр Овечкин.

После 68 матчей «Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции с 87 очками. «Вашингтон» расположился на девятой строчке, набрав 75 очков в 68 играх.

Следующий матч «Торонто» проведёт с «Эдмонтон Ойлерз», а «Вашингтон» сыграет с «Каролина Харрикейнз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ

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