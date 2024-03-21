Вячеслав Быков: МОК находится под прессом Америки, и им очень сложно что-то сделать

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков оценил решение Международного олимпийского комитета в отношении допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024.

«МОК идёт на поводу американцев. В какой-то момент всё равно всё будет хорошо и наши будут выступать. Жаль, что сейчас они не могут. Сейчас очень непростая ситуация. МОК находится под прессом Америки, и им очень сложно что-то сделать. Качество и зрелищность на Олимпийских играх будет меньше, если бы наши ребята участвовали», — сказал Быков в интервью Metaratings.ru.

Отметим, что ранее глава МОК Томас Бах заявил, что восстановить отношения с Россией можно только в том случае, если ОКР будет соблюдать правила. Он также призвал спортсменов стран бойкотировать Игры дружбы, которые пройдут в Казани в июне 2024 года.