Томас Бах: многие российские спортсмены хотят принять участие в Олимпиаде

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что большое количество российских спортсменов хотят принять участие в Олимпийских играх в Париже.

«Вы слышали комментарий Медведева, который чётко сообщил о намерении принять участие в Олимпиаде. Он приедет играть на «Ролан Гаррос». Я не вижу причин, по которым он не сможет через некоторое время сыграть на тех же кортах. Мы знаем, что большое количество российских спортсменов хотят принять участие в Олимпиаде, они участвуют в квалификационных соревнованиях на тех же условиях, что будут применяться на Играх в Париже», — приводит слова Баха «РИА Новости».

Ранее российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что готов выступить на Олимпийских играх 2024 года.

Ранее Бах заявил, что МОК не информирует ОКР о решении по поводу допуска спортсменов в нейтральном статусе и не обязан это делать.