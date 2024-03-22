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Никита Кучеров установил новый рекорд «Тампы», сумев превзойти собственное же достижение

Никита Кучеров установил новый рекорд «Тампы», сумев превзойти собственное же достижение
Никита Кучеров
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». В ходе первого периода счёт в матче равный — 1:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2024, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
2-й период
1 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хедман, Кучеров) – 04:53     1:1 Эклунд (Макдональд) – 07:21    

В составе гостей результативной передачей уже отметился российский нападающий Никита Кучеров. Благодаря этому россиянину продлил ассистентскую серию до 12 матчей, что является новым клубным рекордом.

Примечательно, что сегодня Никита превзошёл собственное достижение, которое он ранее установил в этом же сезоне НХЛ. С 17 ноября 2023 года по 7 декабря россиянин отмечался результативными передачами на протяжении 11 матчей кряду.

Текущую же серию с результативными передачами Кучеров начал почти ровно месяц назад — 23 февраля 2024 года.

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