Кучеров не сдаётся! Отметил большой юбилей в НХЛ и сравнялся с легендами России

За 15 матчей до завершения регулярного чемпионата НХЛ принципиальные соперники по штату Флорида решают разные турнирные задачи. «Флорида Пантерз» идёт в группе лидеров и сражается за Президентский кубок, положенный победителю гладкой части сезона. В свою очередь, «Тампа-Бэй Лайтнинг» ещё не гарантировала себе участие в плей-офф и только пытается обезопасить своё положение в кубковой восьмёрке от преследователей.

Мотивация «Лайтнинг» в этой части сезона НХЛ выглядит значительно более высокой, так как «Флорида» не далее как два года назад уже становилась лучшей командой регулярки и на своём примере могла убедиться, что для дальнейшего выступления в плей-офф это не имеет никакого значения. А вот «молниям» нужно удержаться в восьмёрке в Восточной конференции, чтобы досрочно не отправиться в незапланированный отпуск.

Неудивительно, что подопечные Джона Купера сделали ставку на мощное начало и открыли счёт в матче уже на первой минуте – отличился капитан «Тампы» Стивен Стэмкос. В середине стартового отрезка шайба ещё раз оказалась за спиной голкипера «Флориды» Сергея Бобровского – цели достиг бросок Майки Эйссимонта. С преимуществом в две шайбы в пользу «Тампы» команды отправились на перерыв, а после возвращения соперников из раздевалок положение «пантер» значительно усугубилось.

С интервалом в три минуты «Лайтнинг» ещё дважды огорчили Бобровского – по голу забили защитник Даррен Рэддиш и оформивший дубль Стэмкос. В эпизоде со второй шайбой Стивена результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров, продолжающий своё сражение за «Арт Росс Трофи» лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ. В этот момент гости реализовали большинство, полученное ими после удаления до конца встречи российского защитника хозяев Дмитрия Куликова, который был наказан за удар локтем в голову форварду «молний» Конору Шири.

После четвёртого гола полевые игроки «Тампы» сложили клюшки и на протяжении оставшейся части матча наблюдали за тем, сможет ли Андрей Василевский удержать их победу. В оставшуюся половину встречи «молнии» сподобились всего на два броска по воротам Бобровского, в результате чего Сергей завершил встречу с катастрофическим процентом отражённых бросков (73,3), совершив лишь 11 сейвов. Тогда как его соотечественник и коллега по амплуа в итоге станет второй звездой матча.

Проснувшаяся «Флорида» приложила отчаянные усилия, чтобы вернуться в игру, и сумела это сделать. Мэттью Ткачук отличился в меньшинстве, а затем дубль оформил Сэм Райнхарт. «Пантеры» до минимума сократили отставание в счёте и были близки к переводу игры в овертайм, но замена вратаря на шестого полевого игрока не принесла положительного эффекта. Кучеров забил в пустые ворота, установив окончательный счёт в матче – 5:3 в пользу «Тампы». Василевский завершил матч с 47 (!) отражёнными бросками.

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«Их вратарь сыграл очень хорошо. Наша команда имела множество отличных голевых моментов, так что нужно отдать должное Василевскому. Во второй половине матча мы показали именно ту игру, которую всегда хотим видеть», — высказался Райнхарт после завершения встречи.

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Что касается Кучерова, то сегодняшний гол помог ему достичь юбилейной отметки в нынешнем сезоне НХЛ. Никита записал на свой счёт 40-ю шайбу в текущей регулярке, в третий раз за карьеру сумев добраться до этой отметки. Среди россиян в истории НХЛ больше таких сезонов у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (13), Ильи Ковальчука (6) и Павла Буре (5). Столько же – у Александра Могильного и нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (по 3).

Если говорить об истории «Тампы», то он стал всего вторым игроком в истории «молний» по количеству сезонов с 40+ голами в лиге. Первым в данном списке идёт Стэмкос. В активе 34-летнего канадского форварда шесть таких сезонов. До конца регулярного чемпионата присоединиться к Кучерову может его действующий одноклубник Брейден Пойнт, в активе которого сейчас 36 заброшенных шайб.

Сам же Кучеров максимально близок к установлению нового личного рекорда по голам в одной регулярке. В сезоне-2018/2019 Никита забросил 41 шайбу в 82 матчах. Сейчас на его счету 40 точных бросков в 66 встречах. До конца регулярки «Тампе» осталось провести 15 встреч, и за это время россиянину нужно забить всего один гол, чтобы повторить своё достижение, и два – чтобы превзойти.

Возвращаясь же к гонке бомбардиров НХЛ, можно сказать, что сегодняшний игровой день сложился в пользу набравшего 2 (1+1) очка россиянина. В заключительном матче дня в очном соперничестве в матче «Эдмонтон Ойлерз» и «Колорадо Эвеланш» сошлись занимающий третье место в бомбардирской гонке Коннор Макдэвид и лидирующий в зачёте бомбардиров Натан Маккиннон.

Макдэвид сегодня очками разжиться не сумел, так и оставшись на отметке в 108 очков, а вот Маккиннон уложился за одну секунду до конца овертайма, сделав результативную передачу и набрав 116-е очко. Таким образом, по итогам всего дня Кучеров сократил отставание от Маккиннона (114 против 116) и увеличил отрыв от Макдэвида (114 против 108).