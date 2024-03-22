Никита Кучеров установил рекорд «Тампы» по количеству игр с 4+ передачами в сезоне

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт четыре результативные передачи. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров провёл свой четвёртый матч в сезоне, в котором отдал четыре и более передачи и установил рекорд «молний» по данному показателю. Ранее в сезоне-2021/2022 Виктор Хедман имел в активе три такие встречи.

«Тампа» занимает шестое место на Востоке, набрав 82 очка в 69 встречах. В следующем матче «Тампа» встретится с «Лос-Анджелесом».