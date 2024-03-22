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Кучеров отдал результативную передачу не глядя, стоя на коленях в углу площадки

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт четыре результативные передачи.

В моменте с четвёртой заброшенной шайбой «молний» во встрече Кучеров отдал результативную передачу на гол Брейдена Пойнта не глядя, стоя на коленях в углу площадки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кучеров набрал своё 122-е (41+81) очко за 68 матчей и оторвался от нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в гонке лучших бомбардиров сезона НХЛ на пять очков.