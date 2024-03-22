Кучеров оторвался от Маккиннона в гонке лучших бомбардиров сезона НХЛ на пять очков

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт четыре результативные передачи. Таким образом, форвард набрал своё 122-е (41+81) очко за 68 матчей и оторвался от нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в гонке лучших бомбардиров сезона НХЛ на пять очков. У канадского хоккеиста 117 (42+75) результативных баллов после 69 встреч.

Фото: NHL

«Тампа» занимает шестое место на Востоке, набрав 82 очка в 69 встречах. В следующем матче «Лайтнинг» встретятся с «Лос-Анджелесом».