Обладатель Кубка Гагарина высказал мнение о том, нужно ли «Ак Барсу» менять стиль игры

Двукратный чемпион мира, бывший защитник «Ак Барса» Виталий Прошкин прокомментировал игровой стиль «Ак Барса» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Нужно ли «Ак Барсу» менять стиль на атакующий? В командах по типу «Торпедо» молодые ребята пытаются играть агрессивно, но результат приносит совсем другое. Да, для зрителей красиво, прикольно, когда много голов, но результат это не будет давать. Надо иметь хороших игроков, а игроков уровня Буше, Спунера и Ткачёва всё равно мало», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, «Ак Барс» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина, проиграв екатеринбургскому «Автомобилисту» 1-4 в первом раунде. После этого наставник команды Зинэтула Билялетдинов принял решение покинуть свой пост.