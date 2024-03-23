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Защитник «Автомобилиста»: едем в Петербург, чтобы выиграть, мы сделаем это

Защитник «Автомобилиста»: едем в Петербург, чтобы выиграть, мы сделаем это
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Защитник «Автомобилиста» Александр Севостьянов рассказал о настрое команды на пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина со СКА.

«Неплохо начали, хотя соперник был быстрее, у нас были хорошие моменты, могли забивать, но сразу получили на контратаке через смену. Ничего страшного, никакого упаднического настроения, серия продолжается, мы ведём. Едем в Питер с боевым настроением, чтобы выиграть, оставить силы там и отдать всё для победы. Мы сделаем это, я уверен в каждом игроке, каждый игрок уверен в своём партнёре и вратаре, во всех аспектах мы будем биться и выкладываться на максимум.

Параллели по серии с «Ак Барсом»? Получается, так, там тоже проиграли четвёртую игру, полетели в Казань, а тут летим на пятую игру в Питер. Просто совпадение, никто не выходил с шапкозакидательскими настроениями, чтобы сегодня выиграть и потом курить. Играли на победу, не получилось, но и соперник не лыком шит», — передаёт слова Севостьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Сегодня в Екатеринбурге «Автомобилист» уступил СКА в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ со счётом 2:5. Таким образом, петербургский клуб сократил отставание в серии — 1-3. Пятый матч соперников состоится в Санкт-Петербурге 25 марта.

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