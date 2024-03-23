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Заварухин — о поражении от СКА: не было максимальной концентрации

Заварухин — о поражении от СКА: не было максимальной концентрации
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о причинах первого поражения в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина со СКА (2:5).

«Много моментов с пятака? Вратарь соперника всё подчищал, думаю. Не скажу, что мы играли хуже, чем в прошлые игры, но в первом периоде мало блокировали, первый период основную роль.

Не было предельной концентрации первых матчей? Не было максимальной концентрации, которая нужна для победы над таким соперником.

Нет шайб «5 на 4» в серии? Мы смотрим, соперник играет здорово, хотим поменять, чтобы шайба быстрее ходила, не получается пока сделать, попробуем другие варианты. Уже пробовали из другого круга вбрасывание делать, постараемся ещё что-то сделать», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Автомобилист» ведёт в серии 3-1. Пятый матч соперников состоится в Санкт-Петербурге 25 марта.

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