«Автомобилист» перебросал СКА почти в два раза в проигранном матче плей-офф КХЛ

Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге прошёл четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал СКА. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды гостей.

Подопечные Николая Заварухина перебросали соперника почти в два раза, а в третьем периоде — в три, но это не помогло им спасти матч. Статистика матча по броскам в створ выглядит так: первый период — 16-13, второй — 13-8, третий — 20-5. Всего — 49-26.

Эта победа стала первой для петербуржцев в текущей четвертьфинальной серии. Также отметим, что им впервые удалось забросить больше двух шайб за эти четыре матча.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Автомобилиста». Соперники вернутся в Санкт-Петербург на пятый матч серии.