СКА впервые одержал победу в матче серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом»

В Екатеринбурге завершился матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» играл на своём льду со СКА. Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2.

Заброшенными шайбами в составе команды Романа Ротенберга отметились Василий Глотов, Алекс Гальченюк, Никита Камалов, Марат Хайруллин (дважды в пустые). На счету Гальченюка также результативная передача. У екатеринбуржцев отличились Стефан Да Коста и Алексей Макеев. Французский форвард также выступил ассистентом при голе Макеева, набрав таким образом два очка за матч и 50 очков в розыгрышах Кубка Гагарина.

После сегодняшней победы счёт в серии стал 3-1 в пользу «Автомобилиста». На пятый матч серии команды вернутся в Санкт-Петербург.