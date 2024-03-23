СКА впервые одержал победу в матче серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом»
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В Екатеринбурге завершился матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» играл на своём льду со СКА. Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
23 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Глотов (Гальченюк, Старков) – 06:49 (5x5) 0:2 Гальченюк (Кадейкин, Грицюк) – 13:59 (5x4) 1:2 Да Коста (Макеев) – 34:04 (5x5) 1:3 Камалов (Воробьёв, Пашнин) – 39:18 (5x5) 2:3 Макеев – 48:51 (5x5) 2:4 Хайруллин (Зыков) – 57:39 (en) 2:5 Хайруллин (Дедунов, Земчёнок) – 59:40 (en)
Заброшенными шайбами в составе команды Романа Ротенберга отметились Василий Глотов, Алекс Гальченюк, Никита Камалов, Марат Хайруллин (дважды в пустые). На счету Гальченюка также результативная передача. У екатеринбуржцев отличились Стефан Да Коста и Алексей Макеев. Французский форвард также выступил ассистентом при голе Макеева, набрав таким образом два очка за матч и 50 очков в розыгрышах Кубка Гагарина.
После сегодняшней победы счёт в серии стал 3-1 в пользу «Автомобилиста». На пятый матч серии команды вернутся в Санкт-Петербург.
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