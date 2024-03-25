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«Тампа» обыграла «Анахайм». Минтюков отметился заброшенной шайбой

«Тампа» обыграла «Анахайм». Минтюков отметился заброшенной шайбой
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Тампа-Бэй». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2 ОТ.

Счёт в матче открыли хозяева, в середине первого периода голом в их составе отличился Росс Джонстон. Далее последовали две шайбы от гостей, сначала в их составе отличился Энтони Дюклер, затем Люк Гленденинг. Теперь уже сравнивать счёт пришлось «Анахайму», что они и сделали в начале третьего отрезка. На этот раз голом отметился российский защитник Павел Минтюков. Далее матч перешёл в овертайм, на первой минуте которого
Энтони Чирелли своей шайбой принёс победу «Лайтнинг» в сегодняшнем матче.

Никита Кучеров результативными действиями отметиться сегодня не сумел.

«Тапма» занимает шестое место турнирной таблицы Восточной конференции, у них 85 очков. «Анахайм», в свою очередь, расположился на 14 месте Запада, набрав 52 очка.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь матчей НХЛ
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 03:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Джонстон (Сильверберг, Майерс) – 13:49     1:1 Дюклер (Пербикс) – 27:50     1:2 Гленденинг (Уотсон, Жанно) – 37:00     2:2 Минтюков (Джонс, Лисон) – 42:36     2:3 Чирелли (Хагель) – 60:59    
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