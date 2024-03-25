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Все результаты игрового дня НХЛ 25 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 25 марта
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Сегодня, 25 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

На «Кэпитал Уан-Арене» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Со счётом 3:0 победу одержали хозяева льда. Дублем отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Пасиоретти, Оши) – 41:21 (pp)     2:0 Овечкин (Макмайкл) – 43:36     3:0 Овечкин (Строум, Оши) – 52:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Пульюярви (Смит, Кросби) – 07:53     0:2 Раст (Кросби) – 15:11     0:3 Кросби (Пуустинен) – 33:47     0:4 Жозеф (Кросби, Летанг) – 35:40     1:4 Уокер (Колтон, Вуд) – 36:05     2:4 Тренин (Дьюхейм) – 39:30     3:4 Друен (Маккиннон, Тэйвз) – 43:32     4:4 Маккиннон (Друен, Тэйвз) – 55:22     5:4 Друен (Макар, Маккиннон) – 60:54    
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 00:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Хьюз, Хьюз) – 20:38 (pp)     0:2 Хьюз (Майер, Братт) – 22:57     0:3 Хольц (Немец) – 26:12     0:4 Тирни (Хаула, Баль) – 55:53    
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Шей (Стаал, Мартинук) – 01:06     2:0 Ахо (Гюнцель, Бёрнс) – 13:55 (pp)     2:1 Робертсон (Мэттьюс) – 48:51    
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Лунделль, Монтур) – 10:34     0:2 Тарасенко (Райнхарт, Монтур) – 20:55 (pp)     0:3 Вераге (Беннетт, Монтур) – 44:43     1:3 Бринк (Пилинг, Замула) – 52:54 (pp)     1:4 Райнхарт (Луостаринен) – 58:48    
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хенрик (Экхольм, Бушар) – 03:49     1:1 Чикран (Батерсон, Штюцле) – 05:37 (pp)     1:2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 21:38 (pp)     1:3 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 23:34 (pp)     2:3 Штюцле (Жозеф, Бреннстрём) – 24:48     3:3 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 36:30 (pp)     4:3 Чикран (Батерсон, Ткачук) – 56:57 (pp)     5:3 Келли (Жиру) – 59:22    
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бенн (Джонстон) – 04:21     1:1 Келлер (Кесселринг, Керфут) – 18:44     1:2 Сегин (Сутер, Дюшейн) – 22:19     2:2 Бьюгстад (Круз, Кули) – 47:26     2:3 Хейсканен (Сегин, Дюшейн) – 54:32     2:4 Дюшейн (Сегин) – 58:30    
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 03:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Джонстон (Сильверберг, Майерс) – 13:49     1:1 Дюклер (Пербикс) – 27:50     1:2 Гленденинг (Уотсон, Жанно) – 37:00     2:2 Минтюков (Джонс, Лисон) – 42:36     2:3 Чирелли (Хагель) – 60:59    
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Кребс (Роусек) – 04:53     1:1 Юбердо (Шарангович, Мироманов) – 30:35 (pp)     1:2 Петерка (Томпсон, Так) – 51:04     1:3 Томпсон – 59:15     1:4 Клифтон (Луукконен) – 59:58    
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 04:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Гуле (Кофилд, Судзуки) – 04:18     0:2 Ньюхук (Гуле, Пеццетта) – 06:22     0:3 Судзуки (Харрис, Слафковски) – 17:33     0:4 Ньюхук (Галлахер, Гуле) – 18:00     1:4 Эберле (Борген, Олексяк) – 20:56     1:5 Мэтисон – 33:16 (sh)    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 98 очками после 71 встречи. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 98 очков за 71 матч.

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