Все результаты игрового дня НХЛ 25 марта

Сегодня, 25 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

На «Кэпитал Уан-Арене» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Со счётом 3:0 победу одержали хозяева льда. Дублем отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 98 очками после 71 встречи. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 98 очков за 71 матч.