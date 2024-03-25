Все результаты игрового дня НХЛ 25 марта
Поделиться
Сегодня, 25 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
На «Кэпитал Уан-Арене» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Со счётом 3:0 победу одержали хозяева льда. Дублем отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Пасиоретти, Оши) – 41:21 (pp) 2:0 Овечкин (Макмайкл) – 43:36 3:0 Овечкин (Строум, Оши) – 52:00
НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Пульюярви (Смит, Кросби) – 07:53 0:2 Раст (Кросби) – 15:11 0:3 Кросби (Пуустинен) – 33:47 0:4 Жозеф (Кросби, Летанг) – 35:40 1:4 Уокер (Колтон, Вуд) – 36:05 2:4 Тренин (Дьюхейм) – 39:30 3:4 Друен (Маккиннон, Тэйвз) – 43:32 4:4 Маккиннон (Друен, Тэйвз) – 55:22 5:4 Друен (Макар, Маккиннон) – 60:54
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 00:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Хьюз, Хьюз) – 20:38 (pp) 0:2 Хьюз (Майер, Братт) – 22:57 0:3 Хольц (Немец) – 26:12 0:4 Тирни (Хаула, Баль) – 55:53
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Шей (Стаал, Мартинук) – 01:06 2:0 Ахо (Гюнцель, Бёрнс) – 13:55 (pp) 2:1 Робертсон (Мэттьюс) – 48:51
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Лунделль, Монтур) – 10:34 0:2 Тарасенко (Райнхарт, Монтур) – 20:55 (pp) 0:3 Вераге (Беннетт, Монтур) – 44:43 1:3 Бринк (Пилинг, Замула) – 52:54 (pp) 1:4 Райнхарт (Луостаринен) – 58:48
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хенрик (Экхольм, Бушар) – 03:49 1:1 Чикран (Батерсон, Штюцле) – 05:37 (pp) 1:2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 21:38 (pp) 1:3 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 23:34 (pp) 2:3 Штюцле (Жозеф, Бреннстрём) – 24:48 3:3 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 36:30 (pp) 4:3 Чикран (Батерсон, Ткачук) – 56:57 (pp) 5:3 Келли (Жиру) – 59:22
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бенн (Джонстон) – 04:21 1:1 Келлер (Кесселринг, Керфут) – 18:44 1:2 Сегин (Сутер, Дюшейн) – 22:19 2:2 Бьюгстад (Круз, Кули) – 47:26 2:3 Хейсканен (Сегин, Дюшейн) – 54:32 2:4 Дюшейн (Сегин) – 58:30
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 03:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Джонстон (Сильверберг, Майерс) – 13:49 1:1 Дюклер (Пербикс) – 27:50 1:2 Гленденинг (Уотсон, Жанно) – 37:00 2:2 Минтюков (Джонс, Лисон) – 42:36 2:3 Чирелли (Хагель) – 60:59
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Кребс (Роусек) – 04:53 1:1 Юбердо (Шарангович, Мироманов) – 30:35 (pp) 1:2 Петерка (Томпсон, Так) – 51:04 1:3 Томпсон – 59:15 1:4 Клифтон (Луукконен) – 59:58
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 04:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Гуле (Кофилд, Судзуки) – 04:18 0:2 Ньюхук (Гуле, Пеццетта) – 06:22 0:3 Судзуки (Харрис, Слафковски) – 17:33 0:4 Ньюхук (Галлахер, Гуле) – 18:00 1:4 Эберле (Борген, Олексяк) – 20:56 1:5 Мэтисон – 33:16 (sh)
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 98 очками после 71 встречи. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 98 очков за 71 матч.
Комментарии
- 25 марта 2024
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:25
-
08:15
-
08:10
-
08:10
-
06:39
-
06:28
-
06:14
-
06:04
-
05:48
-
05:42
-
03:43
-
03:40
-
03:32
-
03:23
-
02:42
-
02:25
-
01:57
-
01:36
-
00:03
- 24 марта 2024
-
23:36
-
23:26
-
23:19
-
23:12
-
22:49
-
22:31
-
22:30
-
22:12
-
22:06
-
21:58