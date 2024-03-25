Роман Ротенберг пообещал болельщикам СКА привезти «не один кубок в Санкт-Петербург»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что его команда способна выиграть не один кубок, и пообещал болельщикам привезти трофеи в Санкт-Петербург.

«В моём понимании СКА не нужно обширного переукомплектования. Сейчас у нас команда с хорошим потенциалом развития, в ней собраны ребята, которые могут не один кубок привезти в Санкт-Петербург, мы это обещаем нашим болельщикам. Здесь надо смотреть точечные моменты. На рынке не так много возможностей. Будем смотреть по игрокам, но надо работать с этим составом, оттачивать детали, чтобы выигрывать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА уступил в пятом матче серии с «Автомобилистом» со счётом 4:5 и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина, проиграв серию 1-4. Это третье поражение Романа Ротенберга в качестве тренера в серии плей-офф КХЛ.