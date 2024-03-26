«Всё впервые, никто такого не ожидал». Бардаков — о сезоне СКА

Нападающий СКА Захар Бардаков прокомментировал итоги сезона-2023/2024 для своей команды.

«Сезон получился скомканным. Мы сначала проигрывали, потом выигрывали. Не знаю даже, как описать сезон. Всё впервые, никто такого не ожидал, никто такого не видел. Это уже история. Хороший сезон. Значит, так надо.

У меня закончился контракт, пока не могу ничего сказать. Пока ничего не рассматривал, рассчитывал всё-таки зайти подальше в плей-офф», — сказал Бардаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, СКА завершил участие в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» со счётом 1-4 в четвертьфинале.

Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).