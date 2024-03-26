Бардаков – о концовке матча со СКА: нормальный момент. На месте Воробьёва сделал бы так же

Нападающий СКА Захар Бардаков после поражения в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (4:5, 1-4) высказался об эпизоде в самой концовке встречи, когда защитник уральской команды Кирилл Воробьёв принял бросок на себя, после чего никому из хоккеистов хозяев так и не удалось больше завладеть шайбой.

«Он сделал блокшот, шайбу никто не видел, он либо упал на неё, либо она попала ему куда-то в амуницию. Это нормальный хоккейный момент. Если бы я был на его месте, сделал бы так же. Это игровой момент, его даже нельзя рассматривать, это мелочи», — сказал Бардаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Благодаря вчерашней победе «Автомобилист» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, став вторым участником третьего раунда плей-офф КХЛ — 2024.