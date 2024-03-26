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Защитник «Автомобилиста»: мы никого не теряли, Широков и Блэкер — банальная ротация

Защитник «Автомобилиста»: мы никого не теряли, Широков и Блэкер — банальная ротация
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Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв прокомментировал отсутствие в составе на последние матчи четвертьфинальной серии со СКА капитана Сергея Широкова и защитника Джесси Блэкера.

«Широков и Джесси – это банальная ротация, мы никого не теряли. Просто дали ребятам отдохнуть, восстановиться. Плей-офф всё равно длинный, игры тяжёлые, надо кому-то отдыхать. Я первый матч серии со СКА пропускал, так что это обыкновенная ротация, к следующей серии все будут готовы», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, вчера, 25 марта, «Автомобилист» в гостях обыграл СКА в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ со счётом 4:5 и вышел в полуфинал. Екатеринбуржцы впервые в своей истории достигли такого результата.

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