«Всех достали мы с ЦСКА в полуфинале. Ну, вот». Игроки СКА – о сенсационном вылете

В раздевалке СКА царила тяжёлая, густая тишина. Все пытались осмыслить, что только что произошло. Команда, которой почти все предрекали лёгкий выход в полуфинал, наткнулась на горячую команду, которая круто преобразилась с началом плей-офф и бьёт одного фаворита за другим.

«Автомобилист» забрал серию в пяти матчах и сотворил в историю – впервые вышел в третий раунд Кубка Гагарина. СКА, где каждый год ставят только одну цель – чемпионский титул – завершает сезон. После окончания серии корреспонденты «Чемпионата» пообщались с Сергеем Толчинским, Захаром Бардаковым, Алексом Гальченюком, Арсением Грицюком и Павлом Дедуновым.

«Наверное, в жизни не было более шокового поражения. До сих пор слабо верится»

Сергей Толчинский не мог поверить в такой результат, но поздравил соперника с заслуженной победой и отметил, что команде очень не хватало травмированных игроков:

— Шок, непонятно, как такое могло произойти?

— Да, до сих пор слабо верится, что такой результат.

— Было у вас когда-либо более шоковое, неожиданное поражение?

— Нет, наверное, не было. Не знаю, сколько буду отходить. Сейчас тяжело всё оценить.

— Два быстрых гола во втором периоде, казалось, всё, сейчас полетите.

— Да, хорошо, 4:2 повели, но где-то, возможно, заигрались за три минуты до конца. Может, стоило чуть аккуратнее сыграть. Но сейчас уже что? Надо сказать, что «Автомобилист» заслуженно выиграл, очень хорошо играли, системная команда. Молодцы, с победой их.

— Был в серии переломный момент?

— Возможно, то, что третью игру отдали. Хотя на следующий матч мы всё равно вышли, выиграли. Сегодня тоже вели в счёте. Удержи этот счёт, и сейчас было бы 2-3 в серии, едем в Екатеринбург, и ещё неизвестно, как бы сложилась серия. Наверное, не было переломного момента.

— Что не получалось с «Автомобилистом»?

— Думаю, они просто меньше ошибались.

— С «Торпедо» по счёту серия получилась лёгкой, но оказалась роковой в том плане, что вылетели ключевые игроки.

— Конечно, нам очень сильно не хватало ребят. Очень много ребят потеряли, даже капитана. Пашка Дедунов – тоже отличный капитан, но всё равно, Никишин – ведущий защитник, ещё Борна, Педан. Все эти потери, конечно, сказались.

— Что было в концовке, когда Воробьёв лёг на шайбу?

— Не знал, что можно 16 секунд лежать на шайбе. Оказывается, можно… Интересно, а если бы он минуту так лежал? Минуту бы смотрели просто? Странный эпизод, но это всё равно уже последние моменты.

— Что Ротенберг сказал после матча?

— Естественно, все расстроены. Не вспомню уже, что он говорил, просто поблагодарил за сезон. Всё равно все старались, равнодушных не было. У нас был отличный коллектив. В любом случае это был трудный сезон, просто поблагодарили за работу. Надеюсь, будем сильнее.

«Всех достали СКА, ЦСКА в полуфинале. Ну, вот – это же хорошо для развития?»

Захар Бардаков отнёсся к поражению философски и нашёл в нём плюсы для развития хоккея, так как в этом году полуфинал впервые за 10 лет полуфиналы пройдут без армейских команд:

— Никто не ожидал, что так всё закончится для СКА.

— Такое бывает в хоккее, это нормально. На самом деле это хорошо для развития хоккея. Все привыкли, что в полуфинал выходят СКА, ЦСКА. Всех это достало, все говорили об этом в начале сезоне. Ну, вот — это же хорошо для развития? Для нас, понятное дело, не очень, но мы проиграли сами себе. Такое бывает.

— Если ещё «Магнитка» вылетит, тогда точно будет новый чемпион.

— Ну да, вообще-то да, будет круто.

— Что не получилось сегодня и в серии?

— Сегодня плохо сыграли в меньшинстве. Во всей серии с «Автомобилистом» пропустили только «три на пять», хотя играли в меньшинстве очень много. Но сегодня у них было две попытки, мы две и пропустили. Не сработало меньшинство.

И голы в начале и конце периодов по-хоккейному складываются очень тяжело. Тяжело начинать с такой оплеухи. Думаю, это были решающие моменты сегодня.

— Когда СКА забил два гола за шесть секунд, подумалось, что шестой матч точно будет.

— Конечно, и нам этого хотелось. Мы, так сказать. уже поверили в себя мысленно, но соперник об этом, видимо, не думал.

— Что случилось в концовке?

— Он сделал блокшот, шайбу никто не видел, он либо упал на неё, либо она попала ему куда-то в амуницию. Это нормальный хоккейный момент. Если бы я был на его месте, сделал бы так же. Это игровой момент, его даже нельзя рассматривать, это мелочи.

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— Как оцените сезон?

— Он получился скомканным. Мы сначала проигрывали, потом выигрывали. Не знаю даже, как описать сезон. Всё впервые, никто такого не ожидал, никто такого не видел. Это уже история. Хороший сезон. Значит, так надо.

— У вас какие дальше творческие планы?

— Я пока что не знаю. У меня закончился контракт, пока не могу ничего сказать. Пока ничего не рассматривал, рассчитывал всё-таки зайти подальше в плей-офф.

«Верили, что после одной победы вернёмся в серию»

Алекс Гальченюк, как и остальные хоккеисты СКА, верил, что армейцы смогут перевернуть ход этой серии:

— По ходу матча вели со счётом 4:2…

— Конечно, это наша игра была. Не докрутили до конца. Можно много говорить о такой плотной игре. Инициатива была на нашей стороне. С уровнем нашей команды должны были забирать, но… Усвоим урок и пойдём дальше.

— «Автомобилист» что-то неразрешимое предложил?

— Не знаю. 0-3 горели, потом одну зацепили. Верили, что нужна была одна победа, и вернёмся в серию. Одну выиграли, сегодня цепляй и… До конца верили, что сравняем серию и переведём в седьмую игру.

— Показалось, что игроки СКА занервничали после первого пропущенного гола.

— Можно много говорить, многое обсуждать, но… Это наша игра была.

«Всё было в наших руках. Сами проиграли»

Павел Дедунов считает, что СКА сам упустил серию:

— Какие сейчас эмоции?

— Всё было в наших руках. Отыгрались, смогли выйти вперёд. Свои же ошибки привели к такому результату.

— Проиграли все три матча дома при этом.

— Упускали какие-то игровые моменты, ниточку игры. Надо было дожимать, но это уже отговорка. Сами ошибались, сами проиграли. Это наш результат.

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— Насколько сам «Автомобилист» усложнял задачу для СКА?

— Они идут вперёд, значит, они смогли что-то сделать, с чем мы не справились. У нас не получилось проявить свои лучшие качества. Наша вина, ничья больше.

— Что положительного может извлечь команда из этой серии?

— Хорошо, что команда выходила и билась даже при счёте 0-3. Сегодня с таким же настроем вышли. Потеряли в третьем периоде что-то. Видать, где-то недоработали.

«Может, где-то из-за меня и не получилось победить»

Арсений Грицюк предположил, что за «Автомобилист» сыграл опыт, а также выступил с критикой собственной игры:

— Испытываю опустошение, как, пожалуй, и все остальные. Не хотелось заканчивать сезон 25 марта. Увы, уже ничего можем поменять. Сами наступили на грабли и провалились. Будем анализировать и думать, что будем делать дальше.

— Почему не удалось удержать преимущество?

— Совершили индивидуальные ошибки. Если говорить о серии — у «Автомобилиста» много опытных игроков, которые давно играют в КХЛ. Это достаточно возрастная команда. Где-то этим спокойствием они и взяли. Мы иногда летели шашки наголо, хочется каждому забивать. А там игроки, которые по 10-15 лет играют и ловят шайбу на себя, выбивают из зоны, сидят в обороне, по 30-40 блок-шотов делают. Тяжело против такой команды играть. Они перетерпели и выиграли серию.

— Почему не получилось использовать преимущество домашней площадке?

— В плей-офф об этом уже не думаешь. У нас два матча были как последние. Выходили с мыслями, что нельзя их отдавать. Не считаю, что арена как-то влияет. Просто команда сыграла не так, как надо.

— Вы сегодня оформили дубль, но этого всё равно не хватило.

— Да мы ещё в феврале переехали на «СКА Арену», а я только сейчас забил тут первый гол. Не знаю, с чем это связать. Приятно, что сделал дубль, но… Делать это в последнем матче сезона и проигрывать — очень плохо. Недоволен своим результатом. Может, где-то из-за меня и не получилось победить. Забей я больше — возможно, серия была бы другой.