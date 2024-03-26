Иванов: я открытие «Спартака»? Открытие будет, если мы Кубок выиграем. Тогда да

Защитник «Спартака» Даниил Иванов отреагировал на то, что специалисты называет его одним из главных открытий команды в текущем сезоне. 20-летний игрок обороны отдал пять результативных передач в 24 матчах сезона.

«Спасибо тренерскому штабу за то, что доверили мне играть в конце сезона. Оправдываю доверие, втягиваюсь, вливаюсь в коллектив. Конечно, приятно играть на домашнем стадионе, куда приходит столько зрителей, которые создают вот такую атмосферу.

Меня уже называют одним из главных открытий «Спартака»? Это не столь важно. Открытие будет, если мы Кубок выиграем, вот тогда будет да. А так, честно сказать, это не особо важно. Всё идёт своим чередом. Есть одна цель. Развиваемся. Повторюсь, что спасибо тренерскому штабу за то, что доверяют и помогают раскрыться», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.