Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Иванов: я открытие «Спартака»? Открытие будет, если мы Кубок выиграем. Тогда да

Иванов: я открытие «Спартака»? Открытие будет, если мы Кубок выиграем. Тогда да
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Спартака» Даниил Иванов отреагировал на то, что специалисты называет его одним из главных открытий команды в текущем сезоне. 20-летний игрок обороны отдал пять результативных передач в 24 матчах сезона.

«Спасибо тренерскому штабу за то, что доверили мне играть в конце сезона. Оправдываю доверие, втягиваюсь, вливаюсь в коллектив. Конечно, приятно играть на домашнем стадионе, куда приходит столько зрителей, которые создают вот такую атмосферу.

Меня уже называют одним из главных открытий «Спартака»? Это не столь важно. Открытие будет, если мы Кубок выиграем, вот тогда будет да. А так, честно сказать, это не особо важно. Всё идёт своим чередом. Есть одна цель. Развиваемся. Повторюсь, что спасибо тренерскому штабу за то, что доверяют и помогают раскрыться», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
«Спартак» вырвал важнейшую победу у «Металлурга»! Похоже, дело идёт к семи матчам
«Спартак» вырвал важнейшую победу у «Металлурга»! Похоже, дело идёт к семи матчам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android