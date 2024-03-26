«Спартак» вырвал важнейшую победу у «Металлурга»! Похоже, дело идёт к семи матчам

Серия Кубка Гагарина – 2024 между «Спартаком» и «Металлургом» сильно затянулась. Причина, увы, трагическая: случившееся 22 марта 2024 года в Подмосковье до сих пор не укладывается в голове. Напомним, «Автомобилист» накануне закрыл свою серию со СКА и уже отдыхает, набираясь сил для новых баталий. Именно с клубом из Екатеринбурга играть спартаковцам или магнитогорцам, у которых времени на восстановление будет гораздо меньше.

В прошлой встрече красно-белые наконец-то смогли пробить вратаря Илью Набокова, так здорово отыгравшего в двух первых матчах. Именно «Спартак» стал самой результативной командой регулярного чемпионата, но в плей-офф совершенно другой хоккей.

«На нас ещё и Москва подействовала. Приехали в такой город, зрителей столько много, конечно. Волнуемся, переживаем, да, аудитория давит», – заявил после предыдущей игры главный тренер «Металлурга». В чувстве юмора Андрею Разину точно не откажешь.

Алексей Жамнов после третьего матча серии с «Металлургом» обошёлся без изменений в составе на четвёртую игру (Ковальчук снова оказался в заявке в тройке с Рубцовым и Пашиным), у гостей вместо Квартальнова появился Мухаметов.

«Спартак» активно провёл первую половину первого периода, далее уже «Магнитка» подравняла игру, но в итоге до заброшенных шайб команды не добрались.

Самые реальные шансы у красно-белых были в концовке, когда четыре минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой против Чайковски выписали Коробкину. На лице Андрея Разина появилась ироничная улыбка непонимания, переубеждать смотревших повтор судей в подобных ситуациях нет никакого смысла. В любом случае уральцы смогли отбиться и не пропустить.

Во второй двадцатиминутке зрители заброшенных шайб тоже не увидели. Оба вратаря – Николаев и Набоков – продолжали держать свои ворота в неприкосновенности, сохраняя максимальную интригу в четвёртом матче.

Первого гола пришлось ждать до середины третьего периода. Иванов продвинулся на ползоны и бросил с кистей, шайба после рикошета оказалась на клюшке Галимова, который уже добивал в ближний угол при отыгранном вратаре.

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В концовке «Магнитка», вместо того чтобы бросить все силы на отыгрыш, снова схлопотала двухминутный штраф за удар клюшкой по лицу Чайковски. В результате москвичи удержали минимальное преимущество – ровно с таким же счётом «Металлург» выиграл дома вторую встречу. Сегодня 29 спасений совершил вратарь хозяев Дмитрий Николаев. Это первый шат-аут голкипера «Спартака» в нынешнем розыгрыше плей-офф КХЛ.

Теперь соперники переезжают в Магнитогорск, но в любом случае вернутся в Москву на шестой матч. Эта серия уже точно не будет короткой, тем больше весеннего хоккея мы увидим. Ещё бы обе команды играли повеселее, а то уж больно унылым выглядит на табло футбольный счёт 1:0.