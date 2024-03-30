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Главный тренер «Локомотива» назвал ключевой фактор всей серии с «Авангардом»

Главный тренер «Локомотива» назвал ключевой фактор всей серии с «Авангардом»
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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов после выхода в полуфинал Кубка Гагарина. Сегодня, 29 марта, железнодорожники одолели «Авангард» со счётом 2:0 в седьмом матче серии 1/4 финала.

— Что стало ключевым фактором в сегодняшнем матче и во всей серии?

— Так… Характер. Седьмая игра – это всегда характер.

— MVP этой серии?

— У нас есть правило: у нас в плей-офф только команда. Мы не отмечаем никого по одной простой причине… (тут Никитина прервали. – Прим. «Чемпионата»).

— Какая установка была на начало матча?

— Важно было не быть зажатыми и не делать глупостей. У нас это получилось сегодня», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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