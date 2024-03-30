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«Локомотив» впервые в истории выиграл седьмой матч серии плей-офф не в первом раунде

«Локомотив» впервые в истории выиграл седьмой матч серии плей-офф не в первом раунде
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Сегодня, 30 марта, ярославский «Локомотив» обыграл омский «Авангард» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 2:0 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Таким образом, железнодорожники впервые в истории выиграли седьмую игру серии плей-офф не в первом раунде.

Последний раз «Локомотив» выигрывал седьмой матч 17 марта 2014 года. Тогда ярославцы одолели московское «Динамо» — 5:1. Также в 2011 году «Локомотив» оказался сильнее минского «Динамо» — 6:1.

Напомним, в сегодняшней встрече железнодорожники одержали победу благодаря голам нападающих Артура Каюмова и Максима Берёзкина. Результативную передачу на свой счёт записал опытный защитник Рушан Рафиков.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
30 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов – 16:49 (5x5)     0:2 Берёзкин (Рафиков) – 40:16 (5x5)    
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