«Локомотив» впервые в истории выиграл седьмой матч серии плей-офф не в первом раунде
Поделиться
Сегодня, 30 марта, ярославский «Локомотив» обыграл омский «Авангард» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 2:0 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Таким образом, железнодорожники впервые в истории выиграли седьмую игру серии плей-офф не в первом раунде.
Последний раз «Локомотив» выигрывал седьмой матч 17 марта 2014 года. Тогда ярославцы одолели московское «Динамо» — 5:1. Также в 2011 году «Локомотив» оказался сильнее минского «Динамо» — 6:1.
Напомним, в сегодняшней встрече железнодорожники одержали победу благодаря голам нападающих Артура Каюмова и Максима Берёзкина. Результативную передачу на свой счёт записал опытный защитник Рушан Рафиков.
Комментарии
- 30 марта 2024
-
21:25
-
21:08
-
21:00
-
20:50
-
20:23
-
20:20
-
20:15
-
20:09
-
20:05
-
20:03
-
20:03
-
19:59
-
19:57
-
19:52
-
19:48
-
19:37
-
19:19
-
19:11
-
18:49
-
18:39
-
18:25
-
18:22
-
18:18
-
18:12
-
18:07
-
18:01
-
17:57
-
17:48
-
17:46
-
17:41
-
17:35
-
17:30
-
17:27
-
17:20
-
17:12