Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Определились пары 1/2 финала Кубка Гагарина

Определились пары 1/2 финала Кубка Гагарина
Комментарии

Сегодня, 30 марта, завершились две серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ярославский «Локомотив» обыграл омский «Авангард» в седьмом матче серии (2:0), а магнитогорский «Металлург» оказался сильнее московского «Спартака» в шестой встрече между этими командами (3:0).

Таким образом, определились полуфинальные пары Кубка Гагарина.

Пары 1/2 финала плей-офф КХЛ:

  • «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск);
  • «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург).

Отметим, что «Металлург» в седьмой раз вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Их серия с «Автомобилистом» начнётся в Магнитогорске 3 апреля. Серия «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) стартует в Ярославле 2 апреля.

Материалы по теме
Тренер «Авангарда» обезумел на лавке! Не помогло: Омск вылетел, «Локомотив» — в полуфинале
Видео
Тренер «Авангарда» обезумел на лавке! Не помогло: Омск вылетел, «Локомотив» — в полуфинале
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android