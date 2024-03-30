Зайцев — о «Спартаке» в Магнитогорске: в следующем сезоне будем ломать этот стереотип

Защитник московского «Спартака» Егор Зайцев высказался на тему неудачных выступлений красно-белых в Магнитогорске.

«Одна победа «Спартака» за 31 год в Магнитогорске – это мистика? Я об этом услышал только после последней игры в Магнитке. Объяснить это никак нельзя. Есть следующий сезон, чтобы ломать этот стереотип. Чем мы, в принципе, и займёмся после того, как сейчас отдохнём», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, сегодня, 30 марта, «Спартак» уступил магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0:3 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После этого поражения красно-белые выбыли из розыгрыша Кубка Гагарина.