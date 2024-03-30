«Ни о чём не жалею. Второго шанса у меня бы не было». Ковальчук и «Спартак» — о сезоне КХЛ

30 марта четвёртым участником полуфинала Кубка Гагарина стал «Металлург», одержавший победу в серии второго раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (4-2, 3:0 в шестом матче). После завершения последнего матча сезона детали поражения рассказали главный тренер столичной команды Алексей Жамнов и одни из его ведущих игроков – нападающий Илья Ковальчук и защитник Егор Зайцев.

«Мы были дружной командой»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов проанализировал причины произошедшего на послематчевой пресс-конференции.

«Что тут сказать? Эмоций особых нет, это и понятно. Хотел бы поздравить «Металлург» с выходом в полуфинал, пожелать им удачи, а нашим ребятам – двигаться вперёд», – заметил Жамнов во вступительном слове.

После этого последовали вопросы со стороны журналистов.

— Довольны итогами сезона?

— Если говорить в общем, по всему сезону и по плей-офф, ребята проделали очень хорошую работу. Тот результат, который команда показала в регулярке, показывала неплохой хоккей, говорит сам за себя. Без общей работы этого не бывает, есть много вещей, над которыми предстоит поработать, не хочу пока дискутировать на эту тему.

Хотел бы поблагодарить ребят за весь сезон, поблагодарить всех сотрудников — и массажистов, и докторов. Мы были дружной командой и не справились бы без любого человека в нашей раздевалке. Благодарен тренерскому штабу, это заслуга их всех, любому тренеру можно сказать огромное спасибо.

— Что будет дальше с Ковальчуком?

— Пока что об этом говорить, давайте попозже, сейчас поговорим об игре. Что будет дальше, обсудим потом на холодную голову. Сейчас я эту тему обсуждать не хочу, это будет неправильно.

— Реализация моментов подвела?

— Предупреждали, знали, что «Магнитка» будет играть на контратаках, получили голы на контратаках. Хотелось забить, иногда просто увлекались, по большому счёту все голы, которые нам забили — это наши ошибки, но без них не бывает спорта. У нас есть ребята, которые впервые играют на такой стадии, было видно волнение в сегодняшней игре, некоторые немного переволновались.

— Есть ли у костяка этой команды потенциал прибавить?

— У нас есть те игроки, которых нам надо оставить в организации, чтобы они развивались. На следующей неделе будем эти вопросы с руководством обсуждать. Мы увидели нашу молодёжь — я могу всех перечислить, но не хочу: побеждает команда, проигрывает команда. Мы увидели прогресс от молодых, наша задача – его развивать, чтобы они росли.

— Ситуация с вратарями?

— У нас вынужденная ситуация: Рыбар получил травму перед стартом плей-офф, Николаев заболел — насколько я понимаю, последнюю игру он уже был в этом состоянии. Сегодня вызвали вратаря из «Химика», Кареев молодец, свою работу сделал. Матчи без забитых голов не выигрываются, искать виновных я не собираюсь.

— Это была серия равных соперников?

— Да, это была серия равных соперников. Я пожелал удачи Андрею Разину, мы играли на равных с командой, которая заняла первое место на Востоке. Сильная, сбалансированная команда, нам чуть не хватило опыта и реализации. Ребята молодцы, оставили всё на льду, упрекнуть их я не могу. Были и микротравмы, и больные, но все выходили и бились до конца. Шаг наверх, который мы сделали, довольно неплохой — но наша задача не останавливаться, а делать шаги вперёд, и это будет зависеть от нас самих, хотим ли мы этого или нет.

«Слава богу, что я так поступил, потому что второго шанса бы не было»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук и сам мог ответить на вопросы о своей дальнейшей судьбе, но предпочёл сохранить завесу тайны, продемонстрировав превосходное мастерство по уходу от вопросов журналистов.

— Чего не хватило сегодня?

— Тяжело сейчас отметить что-то одно, начало безобразное, обязаны дома были начинать намного агрессивнее, тем более проигрывая в серии. Поэтому обидно, но что делать. Ребята провели отличную регулярку, думаю, что сделали шажочек вперёд, потому что во втором раунде «Спартак» не играл. Много молодых ребят набрались опыта, тренерский штаб тоже набрался опыта, потому что тоже не часто был в таких боях.

Так что надо позитивно смотреть на вещи. Огромное спасибо болельщикам. То, что они сделали перед игрой, это было эмоционально круто. Мы чувствовали их поддержку. А так всем хорошего отдыха, а тем, кто остался в сезоне, – удачи.

— Не смогли подобрать ключей к игре голкипера Набокова?

— Это же плей-офф, эмоции, где-то надо было действовать чуть хладнокровнее, где-то чуть поменять, а мы упёрлись в стенку и одно и то же долбили в неё, а надо было где-то с хитрецой подойти к этому моменту. Но, опять же, я повторюсь, что все учимся, и опять же делаем это на своих ошибках.

— Что будет дальше делать игрок Ковальчук?

— Конечно, я понимаю, что я буду делать дальше. Завтра выходной. Это был последний матч в моей карьере? Посмотрим. Время покажет. Ребят, давайте сейчас чуть выдохнем. Я обязательно пообщаюсь с вами чуть позже на все интересующие вас темы.

— Насколько итог сезона совпал с ожиданиями от возвращения?

— Очень приятно было обратно окунуться в эту атмосферу и поиграть за родной клуб. Я ни о чём не жалею. Слава богу, что я так поступил, потому что второго шанса бы не было. Всем огромное спасибо. Опять же, было и притирание, и недопонимание, и какие-то маленькие неудачи, но мне всё понравилось.

— Эмоции после завершения сезона?

— Обидно, что такая атмосфера и в этом году мы её больше не увидим, до следующего сезона. Мы много говорили с ребятами о том, что эти моменты надо ценить. Кажется, что ты молодой, юный, и у тебя много раз ещё такое будет, но на самом деле хоккейная карьера настолько быстра и непредсказуема, что, может быть, кто-то из этой команды больше никогда не сыграет в плей-офф, и тем более за «Спартак», поэтому надо ценить такие моменты.

— В этом году вы присоединились к «Спартаку» в ходе сезона, а было бы вам интересно зайти на полноценный чемпионат?

— Повторюсь, что я уже ответил на этот вопрос. Давайте, время чуть пройдёт, и на свежую голову будем принимать какие-то решения. Сейчас много эмоций, поэтому хочется отдохнуть.

«Не знаю, как это объяснить. Просто не фарт. В следующем году преодолеем второй раунд»

Специально для «Чемпионата» подвёл итоги серии и защитник «Спартака» Егор Зайцев, давший эксклюзивный комментарий обозревателю издания через несколько минут после завершения сезона.

— Чего не хватило «Спартаку» для возвращения серии в Магнитогорск?

— Понятно, что не хватило голов. Мы проиграли 0:3.

— Насколько сильно повлиял на игру первый пропущенный гол? В этой серии каждый раз срабатывало правило, что побеждает тот, кто открывает счёт в матче.

— Пропущенный гол не выбил нас из колеи. Это игра, и всё бывает, тем более что всё произошло в первом периоде. Надо было отыгрываться. Мы пытались, и было много моментов, когда у нас были шансы сравнять счёт. Но что-то не захотела шайба туда лететь. Можно сказать, что и фортуна отвернулась от нас. Никак шайба не могла пересечь линию ворот. Я бы даже не сказал, что их сегодня выручал вратарь, просто шайба была на ленточке, но каждый раз выскакивала. Даже не знаю, как это можно объяснить. Просто не фарт.

— По итогам регулярного чемпионата вы стали самой забивной командой лиги, но в этой серии трижды отыграли «на ноль». Набоков был так хорош или «Спартак» не смог подобрать ключей?

— У них в принципе команда выстроена больше на оборону. Они хорошо позиционно действуют в обороне и стараются действовать на контратаках. В принципе, на этом они нас поймали и в первой игре, и сегодня, да и вообще часто они нас так ловили. С нами они больше играли от обороны, у них хорошо отлаженная система, которая и принесла им успех. Плюс их вратарь сыграл очень большую роль, и его заслуга процентов на 80, потому что он действительно их подтащил.

— Когда вы возвращались в Магнитогорск при счёте 2-2 в серии, широко обсуждалось то обстоятельство, что «Спартак» в этом городе одержал всего одну победу за 31 год. Это мистика?

— Я об этом услышал только после последней игры в «Магнитке». Объяснить это никак нельзя. Есть следующий сезон, чтобы ломать этот стереотип. Чем мы в принципе и займёмся после того, как сейчас отдохнём.

— Это был удачный сезон для «Спартака»?

— Конечно, все, кто сейчас сидит в этой раздевалке, понимают, что это не тот максимум, которого могла добиться эта команда. Мы это прекрасно понимаем, поэтому очень расстроены. Но в общем и целом можно сказать, что это был хороший сезон для «Спартака». Надеюсь, что это начало новой хорошей спартаковской истории.

— Есть личное раздражение или огорчение от того факта, что ни в «Динамо», ни в «Спартаке» никак не удаётся пройти заколдованный для тебя второй раунд?

— Конечно. Мне бы хотелось пройти второй раунд, тем более что в этом году всё для этого было. Это спокойно можно было делать. И я думаю, что в следующем году при правильном подходе мы его преодолеем.

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